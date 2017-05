Seisavad iseseisvuse eest

Emmaste valla ja Pühalepa valla juhid ja elanikud tegid valiku ning esitasid vabariigi valitsusele põhjendused, miks soovivad jätkata üksi, iseseisva vallana.

Mõlema omavalitsuse põhjendustes on olulisel kohal küsitlustel saadud valla­kodanike seisukoht, aga tuuakse ka majanduslikke ja territoriaalseid argumente.

Mõlemad omavalitsused kinnitavad, et saavad praegu väga hästi hakkama ja liitmine saare teiste omavalitsustega võiks vastupidi piirkonna elanike jaoks olu­korda hoopis halvendada.

“Iseseisval Emmaste vallal on suuremad eeldused tagada piirkonna konkurentsivõime ja areng, sest Emmaste vald on jätku­suutlik, keskmisest kõrgema põhituluga omavalitsus, kes omab arvestatavat investeerimisvõimekust,” põhjendas Kikas.

Sama meelt, et vald tuleb praegu majanduslikult paremini toime kui pärast ühendamist, ollakse Pühalepa vallas.

Mõlema valla juhid leiavad, et sisuliselt on haldusreformi eesmärgid nende omavalitsustes juba praegu täidetud ning ühendamine tooks positiivse mõju asemel kaasa ülekaalukalt negatiivsema mõju.

Nüüd on valitsusel kuu aega, et hiljemalt 15. juuliks vastata.

Kinnitamata andmetel on mõlemal omavalitsusel kavas sundliitmise korral ka kohtusse minna. Kummagi vallavolikogu juhid polnud nõus väidet kommenteerima. Emmaste vallavolikogu esimees Ülo Kikas selgitas, et esmalt ootavad nad ära vaba­riigi valitsuse vastuse ning seejärel on otsus volikogu teha.

16. mai 2017