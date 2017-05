Seebikarbiralli tublimad võistlevad Narvas

Kuigi tänavu pakkusid konkurentsi ka Aruküla ja Sindi kooli meistrimehed, jäi võit ikka kodusaarele – neli tublimat võistkonda esindavad Hiiumaad Narva seebikarbirallil.Kaheksandale seebikarbi­rallile registreerus 15 sõidukit, aga võistluspäeval vuras nõlvakust alla 13 omavalmistatud sõiduvahendit.





Autor: Helja Kaptein Helja Kaptein | Hiiu Leht

Sildid: Seebikarbiralli