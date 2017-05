Riigikogu reformierakondlased käisid Hiiumaal

Anna-Liisa Villmann

Eelmisel neljapäeval ja reedel viibis Hiiumaal kümmekond riigikogu liiget Reformierakonna fraktsioonist.Kahel päeval käisid nad Vaemla villavabrikus, halulaeva ellingus Suursadamas, külastasid Kärdla sadamat, Hiiumaa haiglat ja Hiiu valla­valitsust, Coop Hiiumaa pagari­töökoda ja kööki ning plastitööstust M ja P Nurst.





Sildid: külastas, reformierakondlased, riigikogu