Rekordarv talguid kirjas

Hiiumaal on kirjas rekordarv Teeme Ära! talgukohti – 35. Talgupäeva Hiiumaa koordinaator Ester Tammis teatas, et prügikotid on kõikidele soovijatele välja jagatud. Nagu igal aastal, nii ka tänavu võetakse talguprügi tasuta vastu Hiiumaa jäätmejaamas laupäeval kella 10–14ni ja esmaspäeval kella 9–17ni. Talgute nimekiri on jaamas olemas, tuleb vaid öelda talgute asukoht või nimetus ja talgujuhi nimi.

