Rattaretk lõi mitu rekordit

ihtkoht Hiiumaa tõi roheliste rattaretkel osalema rekordilised 2050 ratturit.Hiiumaa võttis roheliste ratta­retkel osalejad vastu suvesoojuse, kiirusepiirangutega maanteedel ja reedeõhtuse imeilusa päikeseloojanguga Randmäe puhketalu rannal. Uskumatult suur inimhulk, saare teedel vurava üle 2050 ratturi lõid rõõmsa tunde, et suvi on käes ja suvitajad kohal.





Autor: Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht

Sildid: rattaretk, roheliste rattaretk