Rattaretk kutsub aruteludega liituma

Roheliste rattaretk võtab Hiiumaal fookusesse kaks teemat – suured meretuulepargid ja värske õhk – asjasthuvitatuid oodatakse aruteludega liituma.Retke korraldaja Helen Arusoo ütles, et mõlemad teemad puudutavad Hiiumaa tulevikku: “Need on kaks täiesti erinevat teed – üks viib paremale, teine vasakule.”





Autor: Harda Roosna repro

