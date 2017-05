PERHi võrgus

Valitsus kiitis heaks Hiiumaa haigla võrgustamise Põhja-Eesti regionaalhaiglaga. Pressiteates öeldakse, et võrgustamine aitab kaasa kvaliteetsete tervishoiuteenuste kättesaadavusele Hiiumaal ja Hiiumaa haigla majanduslikule jätkusuutlikkusele.

Samas pressiteates ütleb sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse, et sellega on Hiiumaal kohapeal tagatud nii erakorraline kui plaaniline abi vähemalt sisehaiguste, üldkirurgia ja günekoloogia erialadel, statsionaarne õendusabi ja edaspidi ka koduõendus.

Ei sõnagi plaanilisest sünnitusest, mis ometi on meretagustele rasedatele väga tähtis teenus.

Jesse lubab välja töötada Hiiumaa eripära arvesse võtva rahastamisskeemi, kuna senise rahastamismudeli alusel ei ole Hiiumaa haigla jätkusuutlik.

Seda erisust on lubatud juba aastaid, nüüd siis ehk see tuleb.

PERHi haiglavõrgu juht Meelis Roosimägi ütles, et mingit sisulist muutust niipea ei plaanita – haigla jätkab igal juhul üldhaiglana, aga lisaks rahastamismudelile vaadatakse ükskord üle ka teenuste loetelu. Roosimägi ütles, et mõistab hiidlaste soovi sünnitada kodusaarel, kuid ta ei jätaks arutelu käigus ühtki arengut kõrvale.

Niisiis, PERHi kaitsvas võrgus me nüüd oleme. Sellegipoolest peame olema valmis aktiivselt osalema haigla tulevikuaruteludes ja seisma selle eest, et teenuste hulk ei väheneks.

Kas meie kogukonna ainsat esindajat tulevase sihtasutuse nõukogus kuulatakse? Kui meil enam ka maavalitsust pole.

26. mail 2017