Orienteerumisrajal sadakond huvilist

Ülemaailmne orienteerumispäev oli mõeldud ala tutvustamiseks ning tõi uue kaardi ja spordialaga tutvuma 105 huvilist.Kolmapäeva hommiku­poolikul oli Lauka ümbruses orienteerumas poolsada Lauka kooli õpilast ja õpetajat. Õhtupoolikul said samal rajal oma oskusi proovile panna kõik huvilised.





Autor: Helja Kaptein Helja Kaptein | Hiiu Leht

Sildid: orienteerumispäev