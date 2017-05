Nooruslikud neljapäevakud

40 aastat tagasi, 14. juulil 1977 toimus Hiiumaa esimene orienteerumisneljapäevak Kärdla lähistel Põllumäel. Eeskujuks oli Tartu orienteerumisklubi Ilves, kes oli juba kümme aastat edukalt neljapäevakuid korraldanud.Rajameister oli tollal Arvo-Jüri Rist, kes oli maastikule asetanud kümme kontrollpunkti, valikorienteerumises oli kontrollaeg 45 minutit. Stardi-finišipaigaks oli vana lasketiiru hoone, kaart oli must-valge fotokoopia.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Kaasautor http://entsyklopeedia.ee

Rajameister oli tollal Arvo-Jüri Rist, kes oli maastikule asetanud kümme kontrollpunkti, valikorienteerumises oli kontrollaeg 45 minutit. Stardi-finišipaigaks oli vana lasketiiru hoone, kaart oli must-valge fotokoopia. 40 aastat tagasi, 14. juulil 1977 toimus Hiiumaa esimene orienteerumisneljapäevak Kärdla lähistel Põllumäel. Eeskujuks oli Tartu orienteerumisklubi Ilves, kes oli juba kümme aastat edukalt neljapäevakuid korraldanud.Rajameister oli tollal Arvo-Jüri Rist, kes oli maastikule asetanud kümme kontrollpunkti, valikorienteerumises oli kontrollaeg 45 minutit. Stardi-finišipaigaks oli vana lasketiiru hoone, kaart oli must-valge fotokoopia.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: Arvo-Jüri Rist, Neljapäevakud, Orienteerumine