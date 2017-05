Noorte meeste vaimne tervis nõuab tähelepanu

Teisipäeval, 30. mail toimub Tallinnas Energia avastus­keskuses Eesti meeste vaimsele tervisele keskenduv konverents “Mis toimub kangelase peas?”. Nimelt näitab statistika, et Eesti noorte meeste põhiliseks surmapõhjuseks on suitsiidid.

“Vaimse tervise probleemidega tegelemine nõuab julgust ja probleemidele näkkuvaatamist,” ütles konverentsi korraldava MTÜ Peaasjad psühholoog ja perenõustaja Daniel

Soomer. “Eesti ühiskonnas mees pigem ei leia tuge raskustest ülesaamiseks, sest abi otsivat meest ei peeta mehelikuks.”

Soomeri sõnul tuleb seda muuta, aidata ka meestel probleemidest avatumalt rääkida ja julgustada neid abi otsima. “Muidu me ei suuda muuta seda, et 10–24aastaste poiste ja noormeeste seas on suitsiid kõige levinum surmapõhjus,” lisas Soomer.

Konverents keskendubki meeste vaimsele tervisele. “Mees kannab Eesti ühiskonnas sageli kangelase koormat, kes peaks üksi kõigega hakkama saama – seda enam peame senisest avatumalt rääkima meeste vaimse tervise probleemidest ja nende ületamise võimalustest,” ütles Soomer.

Konverentsil esinevad mõttekoja Praxis juht Tarmo Jüristo, ettevõtja Rasmus Rask, koomik ja disainer Kaarel Nõmmik, Norra kliiniline laste- ja kohtupsühholoog Svein Øverland, psühhoanalüütik Endel Talvik, mitmekesisuse nõustaja Kristina Papsejeva, MTÜ Peaasjad koolitajad

Daniel Soomer ja Umberto Dorus Geerts ning T-teater.

