Naisi oodatakse sõeluuringule

Sõeluuring on terviseuuring, mis on mõeldud eelkõige tervetele, ilma kaebuste ja sümptomiteta naistele emakakaela- või rinnavähi varaseks avastamiseks. Eestis kutsutakse emakakaelavähi sõeluuringule naisi vanuses 30–55 ja rinnavähi sõeluuringule naisi vanuses 50–62.

Käina perearst Marje Vann on mures, sest eelmisel aastal paljud rinnavähi sõeluuringus osaleda võinud naised uuringule ei jõudnud. “Mammograafiabuss on taas Hiiumaale tulemas ja see on võimalus kontrollida oma tervist,” ütles Vann.

Kui on naisi, kel vajadus minna rinnanäärme uuringule väljaspool sõeluuringut, siis saatekirja uuringule annab näidustuse olemasolul Hiiumaa haigla günekoloog.

OÜ Mammograaf buss peatub Hiiumaa haigla juures 5.–15. juunini ja kontrolliks saab registreerida telefonil 627 4470.

Tänavu on rinnavähi sõeluuringu programmi alusel uuringule kutsutud naised, kelle sünniaasta 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965 ja 1967. Uuringutele kutsutakse naisi iga kahe aasta järel.

Emakakaelavähi sõeluuringule oodatakse ravikindlustatud naisi sünniaastaga 1962, 1967, 1972, 1977, 1982 ja 1987. Uuringutele kutsutakse naisi iga viie aasta järel.

