Looduskaitsekuul matkama

Looduskaitsele pühendatud kuu algab mai teisel pühapäeval ehk emadepäeval ja lõppeb 5. juunil ehk keskkonnapäeval.

Tänavuse looduskaitsekuu teema on “Eestilt Euroopale, Euroopalt Eestile”. Kuna Eestist saab esmakordselt Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja, on sobiv aeg arutleda, millised on väärtused, millega meie rikastame Euroopa loodust ning mida on Euroopa looduskaitse süsteem meile andnud.

Keskkonnaamet korraldab koos partneritega maikuu kolmel nädalavahetusel matkasid kõigis Eesti maakondades, sh Hiiumaal. Looduskaitsekuu matkad on Hiiumaal olnud alati väga populaarsed, matkagrupid täituvad kiiresti ning tagasi­side osalejatelt on olnud valdavalt positiivne. See näitab, et inimestele meeldib käia looduses, saada matkajuhtidelt uusi teadmisi ja kogeda rõõmu, mida pakub rändamine koos toreda seltskonnaga.

Eelmisel nädalavahetusel said loodusesõbrad külastada Saarnaki laidu. Matka juhtisid kogenud retkejuht Inna Lepik ja keskkonnaameti maahoolduse spetsialist Kaie Sarv. Kolme­kümnele huvilisele tutvustati laiu poollooduslikke kooslusi, räägiti pärandkultuurist ja mõeldi, kuidas inimesed laiul läbi aegade on elanud.

Sel pühapäeval, 28. mail kutsub kõiki matkale Palade loodus­hariduskeskus. Kell 11 saab alguse umbes 6,5 km pikkune rännak Kärdla meteoriidikraatri radadel. Looduskaitsekuu matk kraatrirajale algab kivimite õppehoone väljapaneku tutvustamisega. Järgnevalt matkatakse Paluküla vanasse paekarjääri, kus saab ülevaate Kärdla meteoriidikraatri tekkest. Lisaks jalutatakse vanadele soosaartele, uudistama ja imetlema sealset liigirohket taimestikku.

Liisi Mäeumbaed

keskkonnahariduse spetsialist

Autor: Kaasautor Looduskaitsele pühendatud kuu algab mai teisel pühapäeval ehk emadepäeval ja lõppeb 5. juunil ehk keskkonnapäeval.

Tänavuse looduskaitsekuu teema on “Eestilt Euroopale, Euroopalt Eestile”. Kuna Eestist saab esmakordselt Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja, on sobiv aeg arutleda, millised on väärtused, millega meie rikastame Euroopa loodust ning mida on Euroopa looduskaitse süsteem meile andnud.

Keskkonnaamet korraldab koos partneritega maikuu kolmel nädalavahetusel matkasid kõigis Eesti maakondades, sh Hiiumaal. Looduskaitsekuu matkad on Hiiumaal olnud alati väga populaarsed, matkagrupid täituvad kiiresti ning tagasi­side osalejatelt on olnud valdavalt positiivne. See näitab, et inimestele meeldib käia looduses, saada matkajuhtidelt uusi teadmisi ja kogeda rõõmu, mida pakub rändamine koos toreda seltskonnaga.

Eelmisel nädalavahetusel said loodusesõbrad külastada Saarnaki laidu. Matka juhtisid kogenud retkejuht Inna Lepik ja keskkonnaameti maahoolduse spetsialist Kaie Sarv. Kolme­kümnele huvilisele tutvustati laiu poollooduslikke kooslusi, räägiti pärandkultuurist ja mõeldi, kuidas inimesed laiul läbi aegade on elanud.

Sel pühapäeval, 28. mail kutsub kõiki matkale Palade loodus­hariduskeskus. Kell 11 saab alguse umbes 6,5 km pikkune rännak Kärdla meteoriidikraatri radadel. Looduskaitsekuu matk kraatrirajale algab kivimite õppehoone väljapaneku tutvustamisega. Järgnevalt matkatakse Paluküla vanasse paekarjääri, kus saab ülevaate Kärdla meteoriidikraatri tekkest. Lisaks jalutatakse vanadele soosaartele, uudistama ja imetlema sealset liigirohket taimestikku. Liisi Mäeumbaed

keskkonnahariduse spetsialist

Sildid: Eestilt Euroopale, Euroopalt Eestile, looduskaitsekuu, matk