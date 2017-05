Laevasõidul saab raamatut lugeda

Parvlaeval Leiger on nüüdsest riiul, kust reisijad võivad tasuta võtta lugemiseks raamatu eeldusel, et nad selle pärast samasse tagasi panevad.TS Laevad teenindus- ja müügivaldkonna juht Pille Kauber ütles Hiiu Lehele, et raamaturiiul sai Leigril paika eelmisel nädalal ja kavas on see varustada sildiga, kus kirjas, millega täpselt tegu ja kellele see mõeldud.





Autor: Peep Lillemägi praamid.ee

Sildid: Leiger, parvlaev, raamatud