Kassari kutsub lastekaitsepäeval merele

Kassari Kultuurineljapäevade neljas hooaeg hakkab vaikselt tuure üles võtma ja kutsub kõiki huvilisi sarja tegemistes kaasa lööma. Püüame igal neljapäeval pakkuda erinevaid tegevusi mitmel pool Kassari saarel ja programm kassarimaa.ee lehel täieneb suisa iga päevaga.Orjaku sadamas on saanud heaks traditsiooniks tähistada lastekaitsepäeva väljasõitudega merele. Alustasime juba möödunud laupäeval Tuulekala festivali ajal, kui purjelaev Lisette tegi huvilistele tiire Jausa lahel. Neid väljasõite toetas läbi festivaliprogrammi MTÜ Hiiukala.Sarnaselt jätkame ka saabuval neljapäeval, 1. juunil ehk lastekaitsepäeval, kui Kassari Kultuurineljapäevade kutsel ja Käina valla toetusel on Lisette meeskond valmis taaskord huvilisi väiksele meretiirule viima. Kaks väljasõitu on juba broneeritud kingituseks Käina kooli üheksandikele, kes samal päeval eesti keele eksamit teevad ja peale seda saavad meretuultes närvi rahustada, et minna vastu järgmistele katsumustele. Oma sõidutiiru saavad ka kohalikud lapsed, aga laevapere on valmis veel rohkem huvilisi merd nautima viima, lastele on sõit tasuta ning täiskasvanutele väikese tasu eest. Vabade aegade selgitamiseks ja muude kokkulepete tegemiseks tuleb võtta ühendust reeder Ain Tähistega telefonil 5049 829.Selleks, et lastekaitsepäeva tähistamine oleks üks tore kogupere-ettevõtmine, saab enne või pärast meresõitu matkata Orjaku loodusradadel, külastada külamaja näitusi, nautida muidu mõnusat olemist meie kaunis sadamas ning külamajas end jäätise, kohvi ja pannkookidega kosutada.Sadamas neljapäeval näeme!

Margit Kääramees

KKNP projektijuht

Autor: Kaasautor Helja Kaptein | Hiiu Leht

