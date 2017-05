Kärdla sadama kriminaalasja avaistung on juunis

Lääne ringkonnaprokuratuur saatis Kärdla sadama kriminaalasja kohtusse 4. aprillil. Eelistung on määratud Kärdla kohtumajja 28. juuniks. Lääne Ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Liivi Reinhold ütles, et avaistungil selgub, kuidas ja millal kohus asja sisuliselt arutama hakkab.

Riigi peaprokurör Lavly Perling ütles tänavu jaanuaris, et kõnealuse kriminaalasja raames on esitatud kahtlustused soodustuskelmuses, rahapesus, dokumendi võltsimises ja võltsitud dokumendi kasutamises, kokku 22 kuriteos. Menetluse käigus laienes kahtlustatavate ring ning näiteks kahtlustused rahapesus esitati mullu sügisel. Toimikute koopiad edastati kaitsjatele tutvumiseks aasta algul.

26. märtsil 2014 pidasid keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo ametnikud kinni SA Kärdla Sadam juhatuse liikme Hillar Kuke, keda kahtlustatakse ametiisikuna sihtasutuse vara suures ulatuses omastamises. Kahtlustatavatena kuulati üle ka nimetatud omastamisega seotud mitme ettevõtte juhid. Tollal väideti, et jutt käib ligi 180 000 eurosest summast, mida erinevate arveldusarvete kaudu ebaseaduslikult liigutati.

Mullu, 26. aprillil teatas tollane Hiiu vallavolikogu esimees Georg Linkov avalikkusele, et kriminaalasjas kuulutati kahtlustatavaks ka juriidiline organisatsioon – sadama ehitusega tegelenud sihtasutus Kärdla Sadam, mida Linkov sihtasutuse nõukogu esimehena ise juhtis.

