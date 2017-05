Kärdla lennujaamale 1 miljon eurot

Valitsus kinnitas neljapäevasel kabinetiistungil täpse kava, millistesse infrastruktuuri objektidesse paigutatakse järgneva kolme aasta jooksul 135 miljonit eurot lisainvesteeringuid. Enim ehk 44 miljonit eurot läheb Tallinn-Pärnu maanteesse, 21 miljoni euro eest on kavas rekonstrueerida Kärdla lennujaam ja Pärnu lennujaam. Suurem osa summast läheb Pärnu lennujaamale, Kärdla lennujaam saab 1 miljon eurot täppislähenemisseadme ILS projekteerimiseks ja paigaldamiseks.

Selle aasta esimese kolme kuu jooksul on ilmaolude tõttu ära jäänud juba 18 Kärdla ja Tallinna vahelist lendu, mullu kokku 31. Reisijate usaldust teenuse suhtes vähendavad ka ilma tõttu edasilükatud reisid. Kärdla lennujaam on ka Tallinn-Kuressaare lennuliini varulennuväljaks.

Raudteedesse plaanib riik paigutada 40 miljonit. Selle eest on plaanis tõsta Tallnn-Tartu raudtee ja Tallinn-Narva raudtee kiirus 135 kilomeetrile tunnis, 8 miljoni euro eest on kavas rajada Haapsalu raudtee esimene etapp ehk Riisipere-Turba raudtee.

“Suuremahulised ehitused aitavad elavdada meie majandust. Teisalt püüdsime objekte valides arvesse võtta ka liiklusohutuse aspekte,” ütles majandus- ja infrastruktuuriminister Kadri Simson pressiteate vahendusel.

