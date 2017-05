Kärdla kabematš püstitas rekordi

Kärdla linna sünnipäeval, 1. mail kogunes kultuurikeskuse keldrisaali kabetama rekordarv võistlejaid. Ida- ja Lääne-Kärdla võistkondade vahel peetud 14. matši võitis lääs.Esmakordselt mängiti Kärdla kabematšil üheaegselt 11 laual. Võistluse peakorraldaja Arvo-Jüri Rist pidaski võistluse suurimaks saavutuseks seda, et korraga õnnestus mängima saada üle 20 kabetaja. Tema hinnangul näitab see, et kaptenid on olnud oma ülesannete kõrgusel. Risti sõnul oli mängijate hulgas nii neid, kes on sagedased võistlejad kui ka neid, kes kabetavad vaid kord aastas, 1. mai turniiril.Mängulaudade rivi ulatus keldrisaali ukseavast aknani. Läänepoolsed istekohad võtsid sisse Lääne-Kärdla mängijad ja igale oli määratud vastane idapoolsest linnaosast. Vastaseid ei vahetatud, vaid mängiti läbi kaks korda, ühel korral valgete ja teisel korral mustade kabenditega. Partiis oli kummalgi vastasel mõtlemisaega 20 minutit. Esimeses lauas kabetasid kaptenid Arvo-Jüri Rist (lääs) ja Raivo Rist (ida).Täiskasvanute partiid, mida peeti seitsmel laual, lõppesid viigiga 14:14. Sealjuures teenis ainsana mõlema partii eest võidu ehk kokku neli punkti Lääne-Kärdla esindaja Kaljo Pihlamets, alistades oma vastase Ants Talumaa. Omavahelised partiid viigistasid Arvo-Jüri Rist ja Raivo Rist, teenides kummagi partii eest ühe punkti.Ida- ja Lääne-Kärdla paremuse väljaselgitamisel said seega otsustavaks noor­mängijate partiid nagu aasta varemgi. Kui mullu kallutasid noorkabetajad edu ida poolele, siis sel korral tuli võit läänele tulemusega 12:4. Neli punkti tõi lääne võistkonnale Tamor Tomson, kes võitis kahel korral Triin Unti. Mõlemal korral mängisid viiki Andres Sõmer ja Quentin Apri.14 matši kokkuvõttes on nüüd seis 8:6 lääne kasuks punktidega 278:266. Igal aastal on linna sünnipäeva kabe­turniiril mänginud Ants Talumaa, Arvo-Jüri Rist ja Raivo Rist, kord vähem on kirjas Tiit Harjakul ja Kaljo Pihlametsal. Palju kordi on mänginud veel Lembit Luuk, Ruut Kivi, Sulev Priit ja Mati Safronov.Ida- ja Lääne-Kärdla vahelist kabevõistlust peetakse 2004. aastast. Piir kahe linnaosa vahel jookseb maa poolt mereni mööda Käina maanteed, Rookopli ja Sadama tänavaid. Vajadusel laenatakse naabrile oma kabetajat ja vastaskapteni loal võib kasutada külalismängijat. Näiteks tänavu võistles Lääne-Kärdla esinduses Käina vallas elav Aira Toss.

