Kalakoka konkursiga saab veel liituda

Veel nädalajagu, 26. maini saab registreeruda konkursile “Parim Hiiumaa kalakokk 2017”.

Konkursi korraldaja OÜ Hiiu Gourmet üks omanikke Ly Kaups ütles, et tänavu on muudetud tingimusi, et vaatajatel oleks põnevam ja osalejaid oleks rohkem. “Seekord pole see võistlus ainult õppinud kokkadele, pigem lõbus ajaviide kui eriliste oskuste näitamine,” selgitas Kaups.

Võistlus koosneb kolmest osast. Esiteks tuleb osalejal võtta kaasa varem valmistatud marineeritud tuulehaugi. Kohapeal valmistatakse kerged suupisted kalast, 30 ampsu publikule. Kolmandaks katsumuseks on pimetest kalatoitudest, kus osaleja peab ära arvama, mis kalaga tegemist.

Osalema on oodatud kokandushuvilised hiidlased ja Hiiumaa toidukohtades töötavad kokad. Registreeruda saab kuni 26. maini. Lisateave Ly Kaupsi telefonil 5648 0998 või meilil ly.kaups@hiiumaa.ee

Tuulekala festival ja konkurss toimuvad laupäeval, 27. mail Orjaku sadamas.

