Jausa külaseltsi esimesed talgud

Päeva rosin

“Mõni talv tagasi jäime perega siin Kõrve­maa metsades viieks päevaks lumevangi. Sellel hetkel ma sain aru, kui haavatavad ja sõltuvad me elektrist oleme. Me ei olnud selleks valmis. Aga elu õpetab. Sa oled ise just nii tugev, kui tugev on sinu kogukond.”

Meelis, talguline. 6. mai 2017 www.teemeara.ee