Hommikukohvil keskenduti lairiba arendamisele

HIIU VALD

Eelmisel nädalal kutsus Hiiu vallavanem Reili Rand ettevõtjad juba neljandat korda hommikukohvile. Seekord Hiiumaa muuseumi Pikas majas toimunud kokkusaamisel osales 14 lairibaühenduse võimalustest huvitatut.Vallavanem Reili Rand põhjendas teemavalikut sellega, et majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis on väljatöötamisel nn viimase miili meede, mis mõeldud juba väljaehitatud lairibaühenduste viimiseks lõpptarbijateni.





Autor: Peep Lillemägi HIIU VALD

