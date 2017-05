Hiiumaalt sirgus veel üks fitnessikaunitar

Bikiinifitnessi tähe Egle Eller-Nabi kiiret tõusu spordiala tippu teavad paljud, nüüd on Hiiumaalt tõusmas järgmine fitnessitäht – oma esimesel hooajal võitis Alice Mikk (22) juunioride arvestuses bodyfitnessi Eesti karika.Eesti karikavõistlused body­fitnessis peeti 29. aprillil Salme kultuurikeskuses ja üldarvestuses jäi Mikk napilt pjedestaalilt välja, olles neljas.





