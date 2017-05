Hiiumaa maksumaksjate arv mullu vähenes

Mullu suurenes maksumaksjate arv vaid Harju, Tartu ja Saare maakonnas, ülejäänud piirkondades oli brutotulu saajate arv võrreldes 2015. aastaga vähenenud, kirjutab Postimees.

Hiiumaal oli mullu 3928 maksumaksjat ehk 31 vähem kui aasta varem, mil neid oli 3959. Statistikaameti andmetel oli Hiiumaa keskmine brutokuupalk mullu 897 eurot, kümme aastat tagasi 475 eurot.

Seevastu Saare maakonnas oli varasema aastaga võrreldes 26 brutotulu teenijat enam. Saaremaa keskmine brutokuupalk oli eelmisel aastal 880 eurot, kümme aastat varem 506 eurot.

Kogu Eestis oli statistikaameti andmetel mullu ligi 520 000 brutotulu saajat, kellest üle 240 000 elas Harjumaal ja üle 177 000 Tallinnas.

Eelmise ja üleeelmise aasta andmete võrdlusest nähtub, et Harjumaale lisandus aastaga 2452 maksumaksjat, kellest 1943 Tallinnasse.

Harjumaal oli mullu ka kõrgeim keskmine brutopalk – 1192 eurot.

Kõige väiksema maksumaksjate arvuga omavalitsused on Eestis Piirissaare ja Ruhnu: vastavalt 34 ja 71 maksumaksjat. Seejuures oli kümme aastat varem Piirissaares ja Ruhnus veel vähem maksumaksjaid – vastavalt 20 ja 44.

2006. aastal oli Eestis maksumaksjaid ligi 40 000 rohkem kui 2016. aastal. Eesti keskmine brutopalk on kümne aastaga kasvanud 601 eurolt 1146 euroni.

