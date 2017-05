Hiiu valla teid-tänavaid hakkab remontima Tariston

Hiiu vald kuulutas Kärdla tänavate ja valla teede ulatuslikuks remondiks välja hanke, mille tähtaeg oli 26. aprill. Hiiu valla majandusosakonna juhataja Liili Eller ütles, et hange õnnestus, kuna jäi eeldatava maksumuse piiridesse.

Hankedokumendid laadis alla seitse ettevõtjat, kellest hanke juurde registreerus kolm ja tähtajaks laekus riigi­hangete e-keskkonda üks pakkumus. Kvalifitseerus ja nõuetele vastavaks tunnistati ASi Tariston pakkumus, mille maksumuseks 248 700 eurot.

“Kui vallavolikogu kinnitab maikuu korralisel istungil laenuotsuse, võime sõlmida lepingu tööde teostamiseks,” lisas Eller. Hankes oli tööde tegemiseks aega ette nähtud kolm kuud, see, millal täpselt tööd algavad, selgub Elleri sõnul peale lepingu sõlmimist. AS Tariston koondab 1. jaanuarist Nordeconi seniseid tütarettevõtteid AS Järva Teed, AS Hiiu Teed ning ASi Nordecon teehoolde- ja tehnika­divisjoni.

Autor: Harda Roosna

