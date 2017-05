Hiiu noored sõidavad Sloveeniasse

Juuni alguses sõidab Emmaste noorsootöötaja Kristel Pisa Erasmus+ projekti raames kümne noorega kümneks päevaks Sloveeniasse.

Tegemist on juba eelmisel aastal kirjutatud eduka projektiga “Adnan’s Cooking Camp”, mille fookuses toit, toidutegemine, toiduained ja toidukultuur.

Praegu on Kristel Pisal käsil ettevalmistavad koosolekud noortega. Nende raames tutvustatakse osalejatele Erasmus+ programmi, Sloveeniat kui partnerriiki, turvalisust, käitumist lennukis. Üheskoos valmistatakse ette ka Eesti rahvuslik õhtu.

13–17aastased noored viibivad Sloveenias 10.–20. juunini. Projekti käigus esialgu tutvutakse Sloveenia noortega, tehakse tutvust kohaliku kooliga, kus koos kokatakse, aga külastatakse ka pagarikoda, küpsetatakse heategevuseks ja viiakse läbi rahvuslikud õhtud. Lisaks koostatakse üheskoos retseptiraamat, misläbi teise riigi kultuur ka siia jõuab.

“Eesmärk on erinevate kultuuride tutvustamine läbi toidu,” selgitas Pisa ja avaldas lootust, et saadakse positiivne kogemus, et siis partnerid uue projekti raames Hiiumaale kutsuda.

Kõik sai alguse juba aasta eest, kui Eesti avatud noortekeskuste ühendus saatis viis Eesti noorsootöötajat Sloveeniasse kontaktseminarile.

Üks neist oli Kristel Pisa, kes kahasse Jakaa Lorenciga Sloveeniast kirjutas seal kokandusteemalise projekti. Esialgu oli ta hoopis matkateemalise töögrupi juures, aga tundis, et see pole päris see. “Siis viis treener Adnan mind kokku Jakaaga ja leidsime kiiresti ühise keele,” selgitas Pisa. Just sellepärast nimetati kokandusprojekt juhendaja järgi – Adnan´s cooking camp ehk Adnani kokanduslaager. “Tagantjärele olen väga rahul, kuna kahekesi on hoopis lihtsam asju kokku leppida,” ütles Pisa.

Projekt esitati Sloveenia noorteagentuuri Erasmus+ oktoobri taotlusvooru. Tagasi­sidena öeldi, et see vastab kõikidele tingimustele, kuid vahendite lõppemisel toetust ei eraldatud.

Noorsootöötajad viimistlesid projekti edasi ja esitasid selle uuesti veebruari taotlus­vooru, kust see positiivse vastuse sai.

HERGO TASUJA

Autor: Kaasautor Juuni alguses sõidab Emmaste noorsootöötaja Kristel Pisa Erasmus+ projekti raames kümne noorega kümneks päevaks Sloveeniasse.

Tegemist on juba eelmisel aastal kirjutatud eduka projektiga “Adnan’s Cooking Camp”, mille fookuses toit, toidutegemine, toiduained ja toidukultuur.

Praegu on Kristel Pisal käsil ettevalmistavad koosolekud noortega. Nende raames tutvustatakse osalejatele Erasmus+ programmi, Sloveeniat kui partnerriiki, turvalisust, käitumist lennukis. Üheskoos valmistatakse ette ka Eesti rahvuslik õhtu.

13–17aastased noored viibivad Sloveenias 10.–20. juunini. Projekti käigus esialgu tutvutakse Sloveenia noortega, tehakse tutvust kohaliku kooliga, kus koos kokatakse, aga külastatakse ka pagarikoda, küpsetatakse heategevuseks ja viiakse läbi rahvuslikud õhtud. Lisaks koostatakse üheskoos retseptiraamat, misläbi teise riigi kultuur ka siia jõuab.

“Eesmärk on erinevate kultuuride tutvustamine läbi toidu,” selgitas Pisa ja avaldas lootust, et saadakse positiivne kogemus, et siis partnerid uue projekti raames Hiiumaale kutsuda.

Kõik sai alguse juba aasta eest, kui Eesti avatud noortekeskuste ühendus saatis viis Eesti noorsootöötajat Sloveeniasse kontaktseminarile.

Üks neist oli Kristel Pisa, kes kahasse Jakaa Lorenciga Sloveeniast kirjutas seal kokandusteemalise projekti. Esialgu oli ta hoopis matkateemalise töögrupi juures, aga tundis, et see pole päris see. “Siis viis treener Adnan mind kokku Jakaaga ja leidsime kiiresti ühise keele,” selgitas Pisa. Just sellepärast nimetati kokandusprojekt juhendaja järgi – Adnan´s cooking camp ehk Adnani kokanduslaager. “Tagantjärele olen väga rahul, kuna kahekesi on hoopis lihtsam asju kokku leppida,” ütles Pisa.

Projekt esitati Sloveenia noorteagentuuri Erasmus+ oktoobri taotlusvooru. Tagasi­sidena öeldi, et see vastab kõikidele tingimustele, kuid vahendite lõppemisel toetust ei eraldatud.

Noorsootöötajad viimistlesid projekti edasi ja esitasid selle uuesti veebruari taotlus­vooru, kust see positiivse vastuse sai. HERGO TASUJA

Sildid: ERASMUS, Noored, projekt, Sloveenia