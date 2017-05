Hädavajalik investeering tuli tänu poliitilisele toetusele

Investeering Kärdla lennujaama ILS seadme soetamiseks lülitati valitsuse nimekirja tänu sotside poliitilisele toetusele.

Valitsus kinnitas 11. mail täiendavate taristuinvesteeringute programmi, milles 21 miljonit eurot Pärnu ja Kärdla lennujaama investeeringuteks.

Kui investeeringute jagamise põhimõtteid võiks kritiseerida ning tulevikus Rail Balticuga ühendatava Pärnu lennujaama 20miljonilise investeeringu vajalikkuses kahelda, siis ligi miljon eurot Kärdla lennu­jaamale on hädavajalik kulu.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Helja Kaptein Investeering Kärdla lennujaama ILS seadme soetamiseks lülitati valitsuse nimekirja tänu sotside poliitilisele toetusele.

Valitsus kinnitas 11. mail täiendavate taristuinvesteeringute programmi, milles 21 miljonit eurot Pärnu ja Kärdla lennujaama investeeringuteks.

Kui investeeringute jagamise põhimõtteid võiks kritiseerida ning tulevikus Rail Balticuga ühendatava Pärnu lennujaama 20miljonilise investeeringu vajalikkuses kahelda, siis ligi miljon eurot Kärdla lennu­jaamale on hädavajalik kulu.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: investeering, Kärdla lennujaam