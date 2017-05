Evelin Ilves avab Nasval kodukohviku

ERAKOGU

Evelin Ilves käis Tallinnas korraldatud messil Sööma! välja üsna metsiku idee, et kavatseb kusagil Nasva kadakate vahel avada söögikoha,mille nimeks Roog.Evelin Ilves ise ütles, et talle endale see idee väga metsik ei tundugi: “Olen mitu aastat vaikselt peas seda meisterdanud ja just päriselt maale tahtsin.”





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Harda Roosna ERAKOGU

mille nimeks Roog.

Evelin Ilves ise ütles, et talle endale see idee väga metsik ei tundugi: “Olen mitu aastat vaikselt peas seda meisterdanud ja just päriselt maale tahtsin.” Evelin Ilves käis Tallinnas korraldatud messil Sööma! välja üsna metsiku idee, et kavatseb kusagil Nasva kadakate vahel avada söögikoha,mille nimeks Roog.Evelin Ilves ise ütles, et talle endale see idee väga metsik ei tundugi: “Olen mitu aastat vaikselt peas seda meisterdanud ja just päriselt maale tahtsin.”

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: Evelin Ilves, kohvik, nasva