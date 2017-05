EV100 kingituste tegemiseks avanes KÜSKi väiketoetuste taotlusvoor

KÜSK ja riigikantselei EV100 korraldustoimkond on avanud uue taotlusvooru, mis pakub väike­toetusi vabariigi 100. aastapäevaks mõeldud kingituste teostamiseks. Taotlemise tähtaeg on 6. juuni.

Uue taotlusvooruga julgustatakse veelgi rohkemaid inimesi oma piirkonnas või südamelähedases valdkonnas võtma üheskoos ette ja tegema vabariigi

100. aastapäeva puhul Eestile kingitusi. Toetusi võib küsida erinevatele koostöös valmivatele sündmustele ja ühistegevustele, mis ühtivad EV100 põhiväärtuste ja eesmärkidega. Oodatud on näiteks sellised ettevõtmised, mis arendavad rahva tervist, kutsuvad üles peredega rohkem aega veetma, säilitavad kultuurilist mälu ning muudavad nii linnades kui külades tänavapilti rõõmsamaks.

“Nüüd, kus oleme EV100 juubeliperioodi suure matka­päevaga avanud, on just õige aeg mõelda, mis on see asi, tegu või sündmus, millega oma kogukonnas Eesti sünnipäeva tähistada,” rääkis EV100 programmijuht Maarja-Liisa Soe. “Ettevalmistused juubelisünnipäevaks käivad üle Eesti ja paljud kogukonnad on oma tegemistest juba teada andnud. Kutsume kõiki huvilisi üles oma ideid esitama ja üheskoos midagi erilist ette võtma,” lisas ta.

KÜSKi toetusprogrammide juhi Mari-Liis Dolenko sõnul on KÜSKil väga hea meel olla juba mitmendat korda kaasosaline Eestile vahvate kingituste tegemisel. “Nüüd on hea võimalus juba mõtteis mõlkuvale kingitusele või sündmusele vajadusel veel lisatõuget juurde küsida, et luua järeltulevatele põlvedele veel rohkem rõõmu ja püsivat väärtust. Olgu see siis mõne uue traditsiooni algatamine kogukonnas, linna­ruumis atraktsiooni püsti panemine või miskit muud, mis ajas kestma jääb,” tõi Dolenko näiteid.

Uues taotlusvoorus pakutakse algatustele 300-1500 euro suuruseid väiketoetusi ning selleks on ette nähtud kokku 60 000 eurot. Enne taotlemist peab idee olema lisatud kas EV100 kingituste lehele või EV100 sündmuste kalendrisse.

Täpsemat infot väike­toetuste saamise kohta leiab veebilehel www.kysk.ee

Järgmisel aastal möödub 100 aastat Eesti Vabariigi loomisest. Tulemas on Eesti rahva ja riigi senise ajaloo kõige ümmargusem ja suursugusem tähtpäev. Sünnipäeva tähistatakse 2017. aasta aprillist 2020. aasta veebruarini. Lähem teave ette­valmistuste kohta on leitav veebilehelt ev100.ee

