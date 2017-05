Emmaste vald viitab Kõrgessaare ja Kärdla ebaõnnestunud ühinemisele­

Pühalepa ja Emmaste valla­volikogud andsid eelmisel nädalal eitavad arvamused valitsuse tehtud ettepanekule moodustada Hiiumaal üks omavalitsus.

Otsuse selgituseks koostati mahukad dokumendid, mis on avalikustatud ja millest leiab nii mõndagi huvitavat. Nii kirjutatakse Emmaste vallavolikogu esimehe Ülo Kikase allkirjaga Vabariigi Valitsusele saadetud selgituses muuhulgas järgnevalt: “Haldusreformi Lääne-Eesti piirkondliku komisjoni 23.12.2016 protokollis on märgitud: Kõrgessaare (kui varasema iseseisva valla) kandis on pärast ühinemist mitmes valdkonnas (nt sotsiaal, haridus) toimunud areng. Elanike rahuloluuuringud toetavad samuti ühinemist.

Oleme aprillis 2017 küsinud Hiiu Vallavolikogu liikme Artur Valgu kommentaari, mis puudutab teemat Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemine ja hetkeseis 3,5 aastat peale ühinemist Hiiu vallaks.

Kõrgessaarest Hiiu valla­volikogusse valitud Artur Valk vastas Emmaste valla pärimisele vastuseks järgmiselt: “Kõigepealt vastan küsimusele Hiiu vallaelanike heaoluuuringust, mis justkui toetasid ühinemist ja sellele järgnevat arengut. Hiiu vald ei ole sellist uuringut läbi viinud ja mul on raske vastata, millele vihjab Vabariigi Valitsus.

Sarnane liitumine toimus 3,5 aasta eest Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisel Hiiu vallaks. 2015. aasta sügisel toimus uue arengukava arutelu Kõrgessaare rahvakoosolekul, kus osales väga palju inimesi (põhjus — inimesed tundsid, et neid koheldakse halvasti… ja tuleb enda eest seista), palus koosoleku juhataja välja tuua ühinemise plussid ja miinused. Toon nad alljärgnevalt täpselt, nagu tookord kaks aastat peale Hiiu valla sündi Kõrgessaare rahvas arvas:

“Mis on hästi? Kõpu kool on alles.

Mis on valesti ja halvasti? Valda ei ole tasakaalustatult arendatud. Veel kaugemale ääre­maaks jäänud. Otsustamis­õigust ei ole jäänud Kõrgessaare piirkonda. Iseseisvaid asutusi pole. Esindatus volikogus väike. Perearstikeskus oleks alles, kui oleks endine vald. Apteek samuti. Puhas tsentraliseerimine, juhtimine staabist. Ainult Kärdla. Vallakodanikud maksavad ise, et saaks tee­ääred niidetud. Kaks erinevat kultuurikihti. Toimunud taand­areng. Inimene, kes läheb perearstile Kärdlasse, läheb ka poodi, kaua jätkab pood? Ma tahaksin, aga ei julge, äkki järgnevad sanktsioonid. Turismiosa arengukavas ei ole Reigi kirikut. Reigi pastoraadile vaja investeeringuid. Kahel vallal erinev organisatsioonikultuur, ei ole saanud samasuguseks organisatsioonikultuuriks. Investeeringute mahud on Kärdlas oluliselt suuremad, suhtarvud väga suurelt Kärdla poole kaldu. Kärdla bussi­putkas tuleb vesi kaela. Sahin, et ka rahaautomaat kaob Kõrgessaarest. Tahtlik Kõrgessaare väljasuretamine Kärdla poolt. Noored kolivad ära koos peredega. Oluline, et töö ja avalikud teenused oleksid lähedal. Suur osa transpordikuludel. Asutuste ühendamine – väike välja­suretamine. Lasteaiabuss ei käi enam. Lasteaiast läinud ära 7 last, noortel ei ole tööd. Mõlemat lasteaeda arendatakse võrdväärselt. Töö­kohtade puudus.”

Selline oli siis Kõrgessaare elanike arvamine kaks aastat peale ühinemist. Kirja panin arvamised täpselt nii nagu nad tookord fikseeriti. Need on kirjas ka valla arengukava töödokumentides. Võib-olla kõikide probleemide lahendaja ei peakski olema omavalitsus, kuid nii rahvas arvas. Mingist erilisest arenguhüppest selle taustal nüüd küll rääkida ei saa.””

Emmaste valla kirja Vabariigi Valitsusele refereeris

Peep Lillemägi

