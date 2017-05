Eesti MV hõbemedalimehed

GERTRUD ALATARE

Bigbank Tartul kulus kuus mängu, et selgitada Eesti meistritiitel, mis seekord läks Selver Tallinnale. Hiiu noormehed aga said koos meeskonnakaaslastega kaela hõbedased medalid.Spordiveteran Lembit Saueri sõnul on üks hiidlane teeninud Eesti MVl medali võrkpallis ka varem – Henn Remmelgas tuli Tallinna Pedagoogika­ülikooli võistkonnaga meistriks 1960. ja 1961. aastal. Nüüd siis lisandus hiidlaste sekka koguni kolm medalisti.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Kaasautor GERTRUD ALATARE

Spordiveteran Lembit Saueri sõnul on üks hiidlane teeninud Eesti MVl medali võrkpallis ka varem – Henn Remmelgas tuli Tallinna Pedagoogika­ülikooli võistkonnaga meistriks 1960. ja 1961. aastal. Nüüd siis lisandus hiidlaste sekka koguni kolm medalisti. Bigbank Tartul kulus kuus mängu, et selgitada Eesti meistritiitel, mis seekord läks Selver Tallinnale. Hiiu noormehed aga said koos meeskonnakaaslastega kaela hõbedased medalid.Spordiveteran Lembit Saueri sõnul on üks hiidlane teeninud Eesti MVl medali võrkpallis ka varem – Henn Remmelgas tuli Tallinna Pedagoogika­ülikooli võistkonnaga meistriks 1960. ja 1961. aastal. Nüüd siis lisandus hiidlaste sekka koguni kolm medalisti.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: Bigbank Tartu, Võrkpall