Eelnõu: KOVid võiks korraldada parvlaeva- ja lennuliiklust

Riigikogus on töös ettepanek seadusemuudatuseks, mis lubaks omavalitsustel haldusreformi järel vajaduse korral ja lähtudes elanike liikumisvajaduse uuringust korraldada bussitranspordi kaugliine, parvlaeva- ning lennuliiklust.

Praeguse seaduse kohaselt tegeleb omavalitsus ühistranspordiga vaid oma territooriumi piires ning maavalitsuse ülesanne on piiratud maakonnaliinidega.

Võimalik seadusemuudatus on eriti oluline Hiiumaa ja Saare­maa jaoks, kus maavalitsuste sulgemise järel pole praegu selge, kes kohapeal saareelanike huvide eest seisab.

“Mõlemal Eesti suuremal saarel tekib sügisest ilmselt kogu saare suurune omavalitsus ja see suudaks kindlasti olla riigile transpordi korraldamisel võrdväärseks partneriks ning oma inimeste liikumisvõimalusi kõige paremini tagada,” lausus üks muudatuse algatajatest, riigikogu liige Kalle Laanet.

Esitatud eelnõule on alla kirjutanud riigikogu liikmeid kõikidest fraktsioonidest peale Keskerakonna. Küll aga kinnitas Reformierakonda kuuluv Laanet, et on võimalikust seaduse­muudatusest rääkinud keskerakondlasest majandus- ja taristuministri Kadri Simsoniga ning minister on ideed, anda ühistranspordi korraldamine sügisest suuremate ja tugevamate omavalitsuste pädevusse, toetanud.

