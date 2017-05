Eelarvamustest vabaks

Andrus Ilumetsa algatatud esseekonkursi žürii liige Iris Vahtra ütles, et mida enam ta abiturientide kirjutatud tekste luges, seda huvitavam see tundus.

Vahtra tõdes, et tal pole õrna aimugi, mida tema oleks selles eas ja sellises essees kirjutanud. “Vaevalt oleksin mina olnud see, kes kõige loovamaid ideid oleks välja käinud,” ütles noor naine, kes praegu töötab Hiiumaa noorsootöö keskuses psühholoog-noorte­nõustajana.

Konkursi võidutöö kirjutas noormees, kes koolikirjandite eest viisi ei teeni, kuid kes suutis mõelda raamidest väljapoole. Vahtra ütles, et see töö üllatas teda kõige rohkem, pani muigama ja samal ajal mõtlema, et kas ta ise ka seda tõesti tahaks. Kuigi Ave Alavainu

kirjutab tänases lehes vaid töö numbritest – ükski žürii liige ei teadnud essee autorit – on selge, et ka teda võlus just Eirik Teäri töö.

Tänase lehe esiküljel on veel üks tubli ja ette­võtlik noormees – Ago Eller tuli kodu­saarele tagasi, leidis oma niši ja tegi oma ettevõtte. Alustas ise ja üksi, teadlikult ilma toetuse ja laenuta, aga väga sihikindlalt. Kuigi omal ajal läks keskkooli asemel kutsekooli ja tööle. Või just hoopis tänu sellele.

Igal juhul on tegusate noorte käes meie saare tulevik ning see, kes ja kuidas sellesse panustab, ei olene ainuüksi koolis saadud hinnetest.

19. mai 2017