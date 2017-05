(Eel]arvamusfestivalil hulk nimekaid osalejaid

repro

Tele- ja raadioajakirjanik ning koolitaja Märt Treier modereerib mitut Hiiumaa [eel]arvamusfestivali arutelu ning on hallata võtnud ühe festivali kolmest alast – kasvamise ala.Ka tema juhitud arutelude pealkirjad on intrigeerivad: “Kas Hiiu lapsest kasvab õnnelik pensionär?”, “Kellele läheb korda, kes käib ja mis toimub koolis?” ja “Kuidas kasvatada porgandit?”.Ajakirjanik, poliitik ja riigikogu liige Hannes Rumm toimetab festivali tulevikualal ning juhib arutelu “Väikesed võimalused on sageli suurte asjade alguseks”.Arutelul “Hiiumaa – uus Silicon Valley” osalevad Eesti programmeerija ja ärimees, internetiportaali rate.ee looja Andrei Korobeinik, tsekk.ee looja Martin Sookael ja isikutuvastusprogrammi Veriff looja Kaarel Kotkas.Arutelul “Kelle oma on Hiiumaa mets” on kohal zooloog, Euroopa naaritsa asurkonna taastaja Hiiumaal Tiit Maran ja keskkonnaaktivist Züleyxa Izmailova. Kokku osaleb festivali kümnel arutelul ligi 40 tuntud ja vähem tuntud eksperti ja arvamuseavaldajat.Esimene Hiiumaa [eel]arvamusfestival on Paide Arvamusfestivali tütar ning toimub laupäeval, 10. juunil Suursadamas. Paralleelselt toimuvad vestlusringid kolmel erineval arutelualal: kasvamise alal kolm, tuleviku alal samuti kolm ja kogukonna alal neli arutelu. Esimene teemadeplokk algab kell 11.30 ja viimane arutelu kestab orienteeruvalt kella 19ni. Lisateavet leiab festivali Facebooki lehelt.Hiiumaa [eel]arvamusfestivali sümboliks on rääkivad tuletornid, mis aitavad leida teed eelarvamusterägastikus, korraldajaks Maria Ruubas.Vastuseks küsimusele, miks on sellist arvamusfestivali vaja, selgitas Ruubas: “Inimestel peab olema oma arvamus! Tihti unustatakse aga, et arvamuse väljendamisega kaasneb ka vastutus, mistõttu kõige teravamad arvamusavaldused jäävad sageli anonüümseks. Arvamusfestivalil on seevastu igal arvamusel nägu ja kui eriti hästi läheb, siis ka tegu! Tahame anda omapoolse panuse, et inimeste omavaheline suhtlus oleks vahetum, läbimõeldum ja argumenteeritum ning et suudaksime väljendada eri arvamusi seejuures teisi austades.”Korraldaja sõnastas oma soovi, et arutelupäev oleks täis värskeid ideid ja uusi vaatenurki, mis inspireeriksid kaasa mõtlema, sõna sekka ütlema ning muutusi ise eest vedama. “Nii nagu majakas plingib merel olevatele laevadele, juhtides neid õigele teele, nii on ka meil elus vaja suunanäitajaid.”Suur Arvamusfestival leiab 11.–12. augustini aset Paides ning juba viiendat korda.