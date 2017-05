Betoon tuuakse veel mandrilt

Kevaditi hoogustub ehitustegevus ning mandri ja Hiiumaa vahel reisijad märkavad laeval pöörlevate tünnidega betooni­autosid.

OÜ Faasion juhatuse esimees Tanel Malk ütles, et selle aasta nelja kuuga on nende ette­võte Hiiumaale tarninud juba 150 kuupmeetrit betooni. See teeb kokku paarkümmend autotäit. Kui palju betoonikoormaid aastas Väinamerel liigub, ei oska ta aga öelda.





Autor: Peep Lillemägi

