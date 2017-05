Aprillis oli reisijaid rohkem

Transaviabaltika teatas, et aprillikuud saab lugeda suursaarte ja mandrivahelises lennuliikluses heaks kuuks. Võrreldes märtsikuuga, mil mandri ja Kärdla vahel jäi kehvade ilmastikuolude tõttu teenindamata kuus lendu, oli reiside täituvus parem. Märtsis teenindas vedaja Tallinn–Kärdla–Tallinn suunal 474 reisijat, aprillis 584. Kuressaare suunal oli aprillis 1189 lennureisijat, märtsis 1166.

Ettevõtte esindaja Rene Must ütles, et Tallinn–Kures­saare–Tallinn suunal on lennuki täituvus jätkuvalt

60 protsendi juures. Mõlemat liini teenindab sama lennuk, 19kohaline Jetstream, kuid Kärdla lendude toimimist häirib seni veel puuduv täppismaandumisseade, mis tänavu lisati 11. mail avalikustatud vabariigi valitsuse taristu­investeeringute programmi.

Kärdla lennuvälja haldav Tallinna lennujaam on nii suure, ligi miljoni euro suuruse investeeringu tegemist seni edasi lükanud, kuigi 2013. aastal lubas toonane lennu­välja juht, et Kärdla lennujaam saab vajaliku seadme EL eelarve­perioodil aastatel 2014–2017.

