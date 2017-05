Ago Eller arendab ettevõtet oma rahaga

Helja Kaptein

Käina keskele, kunagise Hiiumaa EPT garaažiboksidesse ehitas noor ettevõtja Ago Eller (29) oma autoremonditöökoja.OÜ Remavo juhatuse liige Ago Eller seisab keset suurt töökoda, kus veel üht-teist vaja ehitada-viimistleda-kõpitseda. “Ruumid on enda omad ja remonti teen samuti ise – nii, kuidas oma rahakott lubab,” selgitab noormees.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Helja Kaptein Helja Kaptein

OÜ Remavo juhatuse liige Ago Eller seisab keset suurt töökoda, kus veel üht-teist vaja ehitada-viimistleda-kõpitseda. “Ruumid on enda omad ja remonti teen samuti ise – nii, kuidas oma rahakott lubab,” selgitab noormees. Käina keskele, kunagise Hiiumaa EPT garaažiboksidesse ehitas noor ettevõtja Ago Eller (29) oma autoremonditöökoja.OÜ Remavo juhatuse liige Ago Eller seisab keset suurt töökoda, kus veel üht-teist vaja ehitada-viimistleda-kõpitseda. “Ruumid on enda omad ja remonti teen samuti ise – nii, kuidas oma rahakott lubab,” selgitab noormees.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: ago eller, autoremont, Ettevõte