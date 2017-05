Abituriendid mõtlesid saare tulevikust

Ettevõtja Andrus Ilumets korraldas riigigümnaasiumi esimese lennu lõpetajatele esseekonkursi, et saada teada, milline tulevik Hiiumaad ootab.Esseekonkursi teemaks oli “Minu Hiiumaa 20 aastat hiljem”. “Minu mõte oli see, et enne, kui meie ainukesed gümnasistid ära lähevad, saaksime teada, millised on nende mõtted kodusaarest läbi enda isiku,” selgitas Andrus Ilumets.





Autor: Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht

Sildid: abituriendid, Andrus Ilumets, esseekonkurss