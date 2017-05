Aasta ema au­nimetuse pälvis Külli Kreegi

Kaheksa väärika kandidaadi hulgast valis žürii tänavuseks Hiiumaa aasta ema tiitli saajaks Suuremõisa lasteaed-põhikooli õpetaja, nelja lapse ema Külli Kreegi.Palade põhikooli saalis toimunud emadepäeva peol asetasid spetsiaalselt aasta emale disainitud Hiiu Villa salli Külli Kreegi õlule Pühalepa vallavanem Ants Orav (vasakul) ja Hiiu maavanem Riho Rahuoja.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Harda Roosna Kersti Simsalu | Hiiu Leht

Palade põhikooli saalis toimunud emadepäeva peol asetasid spetsiaalselt aasta emale disainitud Hiiu Villa salli Külli Kreegi õlule Pühalepa vallavanem Ants Orav (vasakul) ja Hiiu maavanem Riho Rahuoja. Kaheksa väärika kandidaadi hulgast valis žürii tänavuseks Hiiumaa aasta ema tiitli saajaks Suuremõisa lasteaed-põhikooli õpetaja, nelja lapse ema Külli Kreegi.Palade põhikooli saalis toimunud emadepäeva peol asetasid spetsiaalselt aasta emale disainitud Hiiu Villa salli Külli Kreegi õlule Pühalepa vallavanem Ants Orav (vasakul) ja Hiiu maavanem Riho Rahuoja.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: Aasta ema, külli kreegi