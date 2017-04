Vastuseks Tarmo Männi arvamustele

Igal inimesel on õigus oma seisukohtadele, kuid nende tõestamisel jäid häirima mõned loogikavead ja ebatäpsused.

Ka on tavainimesel küllalt keeruline mõista, kuidas Tarmo Mänd ühtse Hiiumaa pooldajana hääletas Käina ja Hiiu valla liitumisele vastu ja tegi kõik, et seda ei juhtuks, kuigi see oli ainuke sirge tee (peale Emmaste ja Pühalepa viimasel hetkel loobumist) ühe Hiiumaa valla tekkeni.

Sama keeruline on mõista mõnda muud väidet. Vähemalt Käina valla juhid pole näinud rahandus­ministeeriumi arvutust, kuidas Hiiumaa omavalitsuste sotsiaal­majanduslik võimekus liitumise järel 31 protsenti langeb. Kogu rahandusministeeriumi loogika on seni olnud tõestada, kuidas liitumisel see võimekus kasvab.





