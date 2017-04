Väga tublid!

Kui aina laiaulatuslikum metsaraie paneb muretsema, siis soovi saarel raiutud puitu koha­peal väärindada, tuleb kiita. Eriti kui tegu on hakkepuidu, puidujääkide ja vähemväärtusliku puidu kasutamisega kohapeal, nagu seda hakkab tegema OÜ Hiiu Graanul.

Seni väärindavad Hiiumaa metsades kasvanud puitu vaid paar saeveskit, Jaapanisse ja Koreasse höövelpuitu eksportiv OÜ Vesset toob toorme pigem saarele sisse.

Hiiumaa ettevõtjate liidu esimees Tanel Malk ütles, et pelletitehase vajadusest on räägitud aastaid. “Väga tublid, et nad selle nüüd ette võtsid ja ära tegid,” tunnustas ta. “Iga selline investeering Hiiumaale on väga hea – loob töökohti ja olulist lisandväärtust ning kasutult seisnud maatükil toimub jälle midagi.”

Samas viitas ta, et investeeringud on väga suured ja avaldas lootust, et hea algatus ka püsima jääks.

Üks legendaarne reformierakondlane ütles kunagi, et teeks Vesseti suguse höövelpuidutehase pigem Rohuküla silla otsa kui Hiiu saarele. Tõepoolest, saarele investeerides teatud riskid on, kuid Vesseti eeskuju näitab, et targalt talitades saab edukas olla ka siin.

Igal juhul soovib Hiiu Leht uuele ettevõttele

ja selle eestvedajatele edu – kodusaarele inves­teerijad on kahtlemata oma saare

patrioodid.

28. aprill 2017