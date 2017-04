Uueneb Saare- ja Hiiumaad ühendav alajaam

Päeva rosin

“Intrigeerivat nimeteemat edasi uurinuna võin ma siiski kinnitada, et hiiu rahvaluules pole kunagi otse välja öeldud, mis on Leigri

kaasa nimi. Räägitakse kas tema naisest või lihtsalt Leigri Tiiust. Võta siis kinni, kas Tiiu on vägimehe teinepool, tütar, sugulane või lihtsalt kodakondne. Tõelise mütoloogilise tegelasena on Tiiu siiani jäänud sala­päraseks.”

HELEN KÕMMUS

Tiiu ristiema