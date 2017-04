Ülejõukäiv ost

Aastaid tagasi tegid Hiiumaa kohalikud omavalitsused sammu, mida neilt ehk ooda­tagi ei osatud ning 2008. aastal ostsid bussi käigushoidmiseks valdadelt toetust nõudnud ühistult poebussi ära. Operaatori­hanke võitis värskelt saarele tulnud Selver ja paljude jaoks nii tähtis teenus jätkus.

Hiiu Leht kirjutas toona, et bussi esmane registreerimine on tehtud 1991. aastal, Eestisse jõudis see 2005. aastal. Bussi spido­meeter näitab läbisõiduks 650 000, aga kas see number ka tõele vastab, ei oska öelda keegi.

Nüüdseks on buss juba väga vana, mõningatel andmetel 30aastane, kuid Hiiumaa omavalitsustel pole kümne aasta jooksul olnud suutlikkust, et osta uus.

Jah, muidugi võib kogukonna jaoks olulise, kuid mitte just suure kasumlikkusega hiilgava teenuse tagamiseks küsida toetust LEADER meetmest.

Kuid see, et isegi nelja peale ei suudeta uut poebussi soetada, näitab meie oma­valitsuste vähest finantsilist suutlikkust.

Seda olukorras, kus kohalikule oma­valitsusele hakkab ülesandeid aina juurde laekuma ja juba jaanuarist 2018.

Maavalitsuste likvideerimise ja üles­annete jagamise eelnõu on juba riigi­kogus. Millal sinna jõuab kohalike omavalitsuste rahastamise muutmise eelnõu?

Kuni uut rändpoodi pole, tuleb hiidlastel esialgu leppida varsti 30. sünnipäeva tähistava bussiga, mille kulunud mehaanilised sõlmed püsivad usul, lootusel ja osavate mehhaanikute nokitsemisel. Loodetavasti saab uus Hiiumaa omavalitsus liikuma millelgi püsivamal.

21. aprill 2017