Üleeestilise noorkotkaste orienteerumismängu võitsid põlvalased

Päeva rosin

“Taevas me maailma kohal pole ent pilvitu, on palju uusi ja ootamatuid ohte. Iseseisvust ja õigust olla vaba tuleb tõestada iga päev. Ka 100 aastat noor riik nõuab hoolt ja armastust kogu aeg. See ei ole raske, armastust oma riigi vastu tunneme tuhandest pisiasjast ja näeme seda iga päev. Armastust oma riigi vastu näeme üksteise silmadest, kui me üksteisele naeratame. Armastus oma riigi vastu on seegi, kui tugevamad mõistavad ja aitavad nõrgemaid.”

Vabariigi President

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva avaüritusel Kurgjal 16. aprillil 2017