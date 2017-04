Tuleb või ei tule

Esmatasandi tervisekeskuste rajamine on kirgi kütnud ka Hiiumaal. Eelmisel aastal teatas Hiiumaa haigla nõukogu esimees Meelis Roosimägi, et uut tervisekeskust ei tule.

OÜ Kärdla Perearstid astus projektist välja ja osaühingu juhataja dr Meeli Paesüld teatas, et nende patsiendid on praeguste tingimustega rahul.

Nüüd on tuul justkui pöördunud. Tänases lehes ütleb Paesüld, et siiski püütakse jõuda selleni, et investeering Hiiumaa meditsiini saaks tehtud.

Esmapilgul pole tõesti mõttekas ehitada praeguse perearstikeskuse kõrvale, mõne­kümne meetri kaugusele uut keskust, mis enam perearstidele ei kuulu. Ja mida teha siis olemasoleva majaga?

Teisalt on kõik Hiiumaa perearstid oma tööd teinud juba aastakümneid ja nii mõnelgi pensioniiga juba käes. Mis saab pärast nende pensionile jäämist?

Selles mõttes tundub arukas, et riik püüab kuidagi luua silda tänase päeva ja homse vahel. Eesti perearstide seltsi juht Diana Ingerainen näeb tervisekeskustes investeeringut tulevikku. Loodetakse, et süsteemi tuleks juurde noori perearste ja perearstisüsteemil oleks parem seos eriarstiabiga.

Kuid perearstide jaoks pole otsustamine lihtne. Maapiirkondades on põhiliseks mureks kodust liiga kaugele tervisekeskusesse sõitmine ning oma patsientide järele­sõidutamine. Teisalt on täiesti võimalik, et tervisekeskusel on filiaalid ja kohale sõidab arst.

Ehk suudetaks loodava keskuse toel taastada Suuremõisas ja Kõrgessaareski vähemalt pereõe vastuvõtt?

25. aprill 2017