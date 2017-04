Treener Siiri Sülla: Võrkpalliga kokku kasvanud

Eile tähistas oma juubeli­sünnipäeva võrkpallitreener Siiri Sülla, kelle elus on tähtsal kohal ta õpilased ja võrkpall.Kuuenda kategooria võrkpalli­treener Siiri Sülla, kes noori võrkpallureid treeninud 37 aastat, tunnistab, et mõtet mõni uus eriala omandada pole talle pähe tulnudki.“Kui sa ühte asja ikka läbi ja lõhki tunned, siis teed seda südamega ja hea meelega,” ütleb Sülla.Varem mõtles ta, et õpetajaks küll ei hakka, kuna see on liialt raske amet, aga nüüd tunneb end kehalise kasvatuse tunde andes päris hästi. Palade koolis alustas ta tööd treenerina eelmisel õppeaastal, tänavu annab ka vanema kooliastme kehalise kasvatuse tunde. Lisaks saavad valla inimesed igal reedel peale tööd koos lastega tema käe all sportida.





Autor: Helja Kaptein Harda Roosna | Hiiu Leht

