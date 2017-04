Tervisekeskuse otsuseni pikk tee minna

Teisipäevases Hiiu Lehes (25.04.2017) ilmunud loo pealkiri Kärdlas toimunud terviseteemalisest ümarlauast ja sama lehe juhtkiri käsitlesid tervisekeskuse teemat väga positiivses võtmes, andes mõista, et tervisekeskus võib Hiiumaal teoks saada. Ümarlaual sellist otsust siiski veel ei sündinud.

Terviseameti osakonnajuhataja Pille Saare küsimusele, kas perearstid on põhimõtteliselt valmis jätkama läbirääkimistega, vastas Kärdla perearstikeskust esindanud Meeli Paesüld, et selle üle tuleb mõelda.

Kuigi ümarlaual said paljud asjad selgemaks, jäid veel mitmed tervise­keskusega seotud küsimused vastuseta. Ministeerium valmistab praegu ette ministri määruse “Esma­tasandi tervisekeskuste kaasajastamine” (vastu võetud 12.08.2015 nr 36) muudatusi, millega loodetakse valmis saada käesoleva aasta septembriks. Peale määruse ilmumist Riigi Teatajas on 75 tööpäeva aega taotluse esitamiseks. See on meile antud aeg, mille jooksul saame veel kohtuda nii omavahel kui ka ministeeriumi ja haige­kassa ametnikega.

Ma loodan väga, et koostöös tuleb lõpuks ka positiivne otsus, aga ei soovi ajast ette rutata. Tervisekeskuse tulemine või mittetulemine Hiiumaale sõltub väga palju sellest, millised konkreetsed tingimused, kohustused ja hüved sellega perearstidele ja haiglale kaasnevad.

Riho Rahuoja

maavanem

