Tervisekeskus võib siiski teoks saada

Eelmisel neljapäeval kogunes Kärdlas ümarlaud, et arutada Hiiumaal osutatavate meditsiiniteenuste tulevikku, mis sisuliselt tähendab, et haigla sihtasutus läheb üle PERHile ja esialgu ärajäänud tervisekeskus tuleb siiski.

Ümarlaua kokku kutsunud ja seda juhtinud Hiiu maa­vanem Riho Rahuoja sõnastas veel ühe kohtumise eesmärgi – parandada tervis­hoiuvaldkonnaga seotud inimeste koostööd Hiiumaal. “Sooviksime, et Hiiumaal kasutataks ära kõik võimalused, mida riiklike investeeringutega pakutakse,” nimetas maavanem teise eesmärgi.





