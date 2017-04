Suur huvi tõi nimepeo Heltermaale

Üks põhjus, miks Tiiu kindlasti Heltermaal ristida tahetakse, on hiidlaste suur huvi uue laeva vastu.TS Laevad juhatuse esimees Kaido Padar ütles, et seda, kui suur huvi on hiidlastel uue laeva vastu, näitas Leigri avatud uste päev jaanuaris.“Seepärast otsustasime, et järgmist laupäeva ei oota ja püüame laeva viie päevaga korda teha,” selgitas Padar. Eile õhtuks pidi laev olema sellises seisus, et veeteede amet saaks täna inspektsioonid ära teha ning Tiiu saaks südaööl Hiiumaa poole teele asuda.





Autor: Harda Roosna FOTOMONTAAŽ

TS Laevad juhatuse esimees Kaido Padar ütles, et seda, kui suur huvi on hiidlastel uue laeva vastu, näitas Leigri avatud uste päev jaanuaris.

Üks põhjus, miks Tiiu kindlasti Heltermaal ristida tahetakse, on hiidlaste suur huvi uue laeva vastu.TS Laevad juhatuse esimees Kaido Padar ütles, et seda, kui suur huvi on hiidlastel uue laeva vastu, näitas Leigri avatud uste päev jaanuaris."Seepärast otsustasime, et järgmist laupäeva ei oota ja püüame laeva viie päevaga korda teha," selgitas Padar. Eile õhtuks pidi laev olema sellises seisus, et veeteede amet saaks täna inspektsioonid ära teha ning Tiiu saaks südaööl Hiiumaa poole teele asuda.

