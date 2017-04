Sotsiaaltöötaja – väga tore amet

Hiiumaa aasta sotsiaaltöötaja au­nimetuse saanud Ülle Silivälja leiab, et see on üks tore amet.Neljapäeval tunnustati Hiiumaa sotsiaaltöötajaid ja nende koostööpartnereid. Kõrgessaare päevakeskuses tähistas saalitäis sotsiaal­töötajaid oma päeva ja tänas tublimaid tehtu eest.“Teie töö on tihti selline, mida ei märgata, aga olete usinad kui mesilased,” kiitis vallavanem.Hiiu maavanem Riho Rahuoja ütles, et tublimatest tublimate selgitamine on igal aastal järjest raskem. “Tahaksin tänada kõiki, aga kõigi teie abiga selgitame välja ühe töötaja, kes seekord tunnustuse saab,” ütles maavanem.





Autor: Helja Kaptein Helja Kaptein | Hiiu Leht

