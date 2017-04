Soela esitlus toimub Sõrul

VEETEEDE AMET

Veeteede amet andis reedel operaatorile AS Kihnu Veeteed üle tuliuue 9,4 miljonit eurot maksva parvlaeva Soela, mida esmaspäeva vara­hommikul esitletakse Sõru sadamas.Ettevõtte juhatuse liige Andres Laasma ütles, et Soela ristimispidu ja pidulik esitlus algab esmaspäeval, 1. mail kell 7.45 Sõrul ja esimene ametlik reis väljub pool tundi peale seda. Kuna ülesõiduaeg Sõru–Triigi liinil on vastavalt lepingule 60 minutit, saavad saarlased uut alust tervitada kell 9.15.





Autor: Harda Roosna VEETEEDE AMET

