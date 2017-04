Siim Kallas Hiiumaal

Autor: Peep Lillemägi

Kümme aastat Euroopa Komisjoni asepresidendina töötanud Siim Kallas veetis kesknädalal pika päeva Hiiumaal.

Hiiumaa gümnaasiumi kodanikuõpetuse tunnis soovitas Kallas noortel õppida keeli ja kasutada kõiki võimalusi, mida avatud maailm pakub. “Oma koht elus tuleb leida ise ja valmis mudeleid edu saavutamiseks ei ole. Iga edu on unikaalne ja konkurentsis tuleb olla valmis andma endast parim. Haridus on aga kõige kindlam vahend edu saavutamiseks,” ütles Kallas.

Arvamusliidrite lõunal Kassari puhkekeskuses rääkis Kallas sellest, kuidas maailmas ja Euroopas toimuvad arengud meid kõiki mõjutavad. “Murelikuks teevad Donald Trumpi otsused, mis viitavad maailmamajanduse võimalikule liikumisele suletuse ja tollide suunas. Eestile see kindlasti hea ei ole,” nentis Kallas.

Enne tagasilendu Tallinna toimunud kohtumisel erakonnakaaslastega rääkis jaanuaris taas erakonna juhatusse valitud Kallas arengutest Eesti poliitikas ja valmistumisest kohalikeks valimisteks. Vabariiklik meedia tõi uudise, et Siim Kallas kandideerib kohalike omavalitsuste valimistel Viimsi volikogusse.

